"Прометей" дізнався про суперника у чвертьфіналі Єврокубка

У 1/8 фіналу Єврокубку грецький "Промітеас Патри" на домашній Dimitris Tofalos Arena зустрічався з французьким "Бургом" і здобув перемогу – 89:75 (24:13, 17:20, 20:22, 28:20).

Зазначимо, що грецький клуб потужно провів стартову та заключну чверті, при цьому програвши другу та третю.

У чвертьфіналі на "Промітеас" вже чекає український "Прометей", який у свою чергу обіграв в 1/8 фіналу німецький "Гамбург Тауерс" - 87:79.

Матч "Прометей" – «Промiтеас Патри" відбудеться 19 квітня о 19:00 на "Арені Рига" столиці Латвії.

Сітка плей-оф: