Олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк не увійшов до складу збірної України з боротьби на чемпіонат Європи-2023 у турецькій Анталії, повідомляє sportarena.com.

Натомість у команді з греко-римської боротьби (у ваговій категорії до 87 кг) Україна буде представлена Артемом Матяшем, для якого це буде дебютне доросле Євро.

На Євро розіграють 30 комплектів нагород, по десять по кожному із видів: греко-римській боротьбі, в якій змагаються лише чоловіки, а також вільній серед чоловіків і жінок. Україна буде представлена у всіх 30 дисциплінах.

Греко-римська боротьба:

В'ячеслав Байрактар (до 55 кг), Віктор Петрик (до 60 кг), Олександр Грушин (до 63 кг), Парвіз Насібов (до 67 кг), Андрій Кулик (до 72 кг), Сергій Козуб (до 77 кг), Ярослав Фільчаков (до 82 кг), Артем Матяш (до 87 кг), Владлен Козлюк (до 97 кг), Михайло Вишнивецький (до 130 кг)

Вільна боротьба:

Чоловіки:

Андрій Яценко (до 57 кг), Тарас Маркович (до 61 кг), Ерік Арушанян (до 65 кг), Ігор Никифорук (до 70 кг), Семен Радулов (до 74 кг), Василь Михайлов (до 79 кг), Владислав Прус (до 86 кг), Ілля Арчая (до 92 кг), Муразі Мчедзлідзе (до 97 кг), Олександр Хоцянівський (до 125 кг)

Жінки:

Оксана Лівач (до 50 кг), Лілія Горішна (до 53 кг), Марія Вінник (до 55 кг), Аліна Грушина-Акобія (до 57 кг), Юлія Ткач-Остапчук (до 59 кг), Ірина Коляденко (до 62 кг), Тетяна Сова-Ріжко (до 65 кг), Алла Белінська (до 68 кг), Людмила Павловець-Тичина (до 72 кг), Анастасія Осняч-Шустова (до 76 кг)

Відзначимо, що збірні Росії та Білорусі не братимуть участі в ЧЄ-2023.

Нагадаємо, що на попередньому чемпіонаті Європи Україна виступила неповним складом через війну в Україні.

Раніше Беленюк назвав можливий бойкот Олімпіади-2024 жестом розпачу України.