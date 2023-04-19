"Ми – нормальний, адекватний райвідділок. Але як кажуть, у сім’ї не без...” Що змінилося в Кагарлицькій поліції за рік
"Ми – нормальний, адекватний райвідділок. Але як кажуть, у сім’ї не без...” Що змінилося в Кагарлицькій поліції за рік
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
«Люксембург, Люксембург»: хороший тато, поганий тато
«Люксембург, Люксембург»: хороший тато, поганий тато
Грім з неба. Нові проблеми в повітрі
Грім з неба. Нові проблеми в повітрі
Одним «градом» убило чоловіка, сина, маму та собаку. Трагічна історія жительки Ізюма
Одним «градом» убило чоловіка, сина, маму та собаку. Трагічна історія жительки Ізюма
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
У Карпатах відновлять закинутий пункт пропуску, який не працював 13 років
У Карпатах відновлять закинутий пункт пропуску, який не працював 13 років
​На війні загинув екснардеп із Тернопільщини Олег Барна (оновлення)
​На війні загинув екснардеп із Тернопільщини Олег Барна (оновлення)
Володимир Кривенко: "У нас нормального дядька, з досвідом, використовують просто до кінця. А я, навпаки, беріг би таких"
Володимир Кривенко: "У нас нормального дядька, з досвідом, використовують просто до кінця. А я, навпаки, беріг би таких"
ГоловнаСпорт

Санітра призначений на посаду головного тренера всіх чоловічих збірних України з біатлону

У підпорядкуванні словака - команди "А", "Б" та юніорська збірна.

Санітра призначений на посаду головного тренера всіх чоловічих збірних України з біатлону
Юрай Санітра
Фото: biathlon.com.ua

Юрай Санітра призначений на посаду куратора чоловічих збірних України з біатлону. Словак працюватиме з чоловічою командою весь олімпійський цикл – до кінця сезону 2025/26, повідомляє sportarena.com.

"Санітра – відповідальний не лише за чоловічу команду “А”, але й команду “Б” та юніорів. Усі працюють під його керівництвом і за його планом. І всі тренери розуміють, що вони не є автономними, є головний тренер, задачі якого повинні виконувати і так має відбуватися тренувальний процес.

Ті, хто в нас юніори, вони мусять розуміти свою перспективу, а головний тренер – бачити їх через тренерів, спілкуючись про їхні кондиції, можливості і залучати до головної команди”, – заявив президент Федерації біатлону України Іван Крулько.

Підписуйтесь на наш Google News

"Санітра дійсно дав поштовх для плеяди молодих спортсменів. Вони під його керівництвом ростуть, зростають, показують результати. Домовилися з Санітрою, що він працює цей олімпійський цикл – після Олімпіади-2026 зробимо аналіз і будемо приймати рішення.

Але я точно можу сказати, що до Олімпіади, якщо нічого не відбудеться надзвичайного, Юрай Санітра працюватиме з чоловічою командою”, - зазначив президент федерації.

Старшим тренером чоловічої команди “Б” у сезоні-2022/23 буде Олександр Кравченко – колишній наставник жіночої збірної України. Саме він буде із командою на змаганнях Кубка IBU, де виступають біатлоністи другого складу збірної.

Нагадаємо, Україна вперше за всю історію завершила сезон без нагород на етапах Кубка світу. При цьому чоловіча та жіноча команди увійшли до топ-10 заліку Кубка націй, що дозволило зберегти Україні квоту у п’ятьох спортсменів на індивідуальні гонки наступного сезону.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies