Санітра призначений на посаду головного тренера всіх чоловічих збірних України з біатлону

Юрай Санітра призначений на посаду куратора чоловічих збірних України з біатлону. Словак працюватиме з чоловічою командою весь олімпійський цикл – до кінця сезону 2025/26, повідомляє sportarena.com.

"Санітра – відповідальний не лише за чоловічу команду “А”, але й команду “Б” та юніорів. Усі працюють під його керівництвом і за його планом. І всі тренери розуміють, що вони не є автономними, є головний тренер, задачі якого повинні виконувати і так має відбуватися тренувальний процес.

Ті, хто в нас юніори, вони мусять розуміти свою перспективу, а головний тренер – бачити їх через тренерів, спілкуючись про їхні кондиції, можливості і залучати до головної команди”, – заявив президент Федерації біатлону України Іван Крулько. Підписуйтесь на наш Google News

"Санітра дійсно дав поштовх для плеяди молодих спортсменів. Вони під його керівництвом ростуть, зростають, показують результати. Домовилися з Санітрою, що він працює цей олімпійський цикл – після Олімпіади-2026 зробимо аналіз і будемо приймати рішення.

Але я точно можу сказати, що до Олімпіади, якщо нічого не відбудеться надзвичайного, Юрай Санітра працюватиме з чоловічою командою”, - зазначив президент федерації.

Старшим тренером чоловічої команди “Б” у сезоні-2022/23 буде Олександр Кравченко – колишній наставник жіночої збірної України. Саме він буде із командою на змаганнях Кубка IBU, де виступають біатлоністи другого складу збірної.

Нагадаємо, Україна вперше за всю історію завершила сезон без нагород на етапах Кубка світу. При цьому чоловіча та жіноча команди увійшли до топ-10 заліку Кубка націй, що дозволило зберегти Україні квоту у п’ятьох спортсменів на індивідуальні гонки наступного сезону.