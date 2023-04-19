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У "Кривбасі" розглянуть питання про зміну дати заснування клубу

Навіть названо причину.

У "Кривбасі" розглянуть питання про зміну дати заснування клубу
Фото: ФК "Кривбас"

Напередодні футбольному клубу "Кривбас" виповнилося 64 роки.

Проте керівництво має намір переглянути дату його заснування. З'явилися відомості про раніші виступи команди.

"Саме у цей день, 18 квітня 1959 року, збірна Кривого Рогу провела дебютний поєдинок проти тульського "Арсеналу". З того часу розпочалася велика історія професійного футболу Криворіжжя. Цю дату офіційно прийнято вважати днем народження клубу. Але чи так це?!

Багатьма дослідниками криворізького футболу знайдено десятки фактів, що гра мільйонів у нашому місті зародилася ще за кількадесят років до 1959-го. Існує як мінімум три згадки про матчі місцевих команд у всеукраїнських змаганнях 1927, 1925 та навіть 1923 років. І, цілком можливо, "Кривбас" може вважати початком відліку своєї історії набагато старішу дату", - йдеться в заяві клубної пресслужби.

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"Але прийняття подібних рішень - процедура, яка потребує загальної думки вболівальників "Кривбасу" та істориків місцевого футболу. Вже не перший рік вони збирають інформацію та факти, щоб нарешті поставити крапку в цьому питанні. Зовсім скоро після отримання всіх документально підтверджених фактів на широкий загал буде винесено голосування, в якому шанувальники клубу, криворіжці та дослідники зможуть остаточно вирішити, від якої дати необхідно рахувати початок історії великого Клубу", - зазначає клубна пресслужба.

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