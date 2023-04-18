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Костюк розкритикувала WTA за її позицію щодо українських тенісистів

Друга ракетка України вважає, що асоціація нічого не зробила для українців.

Костюк розкритикувала WTA за її позицію щодо українських тенісистів
Марта Костюк
Фото: EPA/UPG

Друга ракетка України Марта Костюк (WTA, 38) висловилася щодо ATP та WTA до російських тенісистів.

"Звісно, я чула, що Петра Квітова нещодавно підтримала Україну на турнірі у Майамі. Кожен такий виступ важливий для нас. Ми постійно говоримо про те, що російські та білоруські тенісисти, які відкрито не виступають проти війни, не повинні грати у WTA та ATP-турі.

Такі знаменитості, як Петра або Енді Маррей, можуть додати сміливості іншим людям, які віддають перевагу мовчанню.

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А таких людей багато. Я знаю про них. Нині ніхто не може бути нейтральним. Наприклад, WTA боролася за права російських та білоруських тенісисток, вказуючи на їх утиски, коли минулого року їх виключили з Wimbledon.

Але щоб якось заступитися за українців? Нічого не зроблено. Абсолютно нічого", - цитує Костюк btu.org.ua.

Раніше віцепрезидент ФТУ Євген Зукін висловився про рішення ATP та WTA продовжувати допускати росіян та білорусів до турнірів

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