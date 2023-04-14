Норвегія бойкотуватиме змагання та чемпіонати за участі російських чи білоруських фехтувальників

Правління Норвезької федерації фехтування відреагувало на рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE) дозволити участь Росії та Білорусі.

Про це повідомила пресслужба Норвезької федерації фехтування.

“Правління Федерації фехтування вирішило не відправляти фехтувальників на змагання та чемпіонати з російською чи білоруською участю”, - йдеться у повідомленні.

Також було вирішено не організовувати щорічний норвезький етап Чемпіонату світу. Натомість буде організовано захід за межами Чемпіонату світу, який стане частиною Nordic Challenge у співпраці зі Швецією та Фінляндією, які прийняли подібні рішення щодо своїх змагань на Кубку світу.

Норвежці нагадали, що Федерація фехтування працювала як на національному рівні, так і разом з іншими скандинавськими федераціями фехтування над забороною всіх російських і білоруських видів спорту, щоб продемонструвати співчуття Україні та вимогу миру.

Нагадаємо, Польща відмовилася від проведення жіночого етапу Кубка світу з фехтування через допуск росіянок та білорусок.