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“Витік” розвідданих: війна в Україні знищила цілі підрозділи російських спецпризначенців, - The Washington Post

Російські спецпризначенці зазнали величезних втрат загиблими та пораненими на війні в Україні. 

“Витік” розвідданих: війна в Україні знищила цілі підрозділи російських спецпризначенців, - The Washington Post
Спецпризначенці російського ФСБ
Фото: Вікіпедія

“Витік” секретних даних США свідчить, що війна в Україні знищила цілі підрозділи спецпризначенців Росії. Москві знадобляться роки, щоб їх відновити, пише The Washington Post.

Офіційні особи США пояснили свої оцінки надмірною залежністю російських командувань від спеціалізованих підрозділів, які були використані у складі передових піхотних формувань. Ці формування, як і українські, зазнали величезних втрат вбитими та пораненими.

Як правило, спецпризначенцям доручають різного роду таємні місії з високим ризиком, включаючи наказ захопити президента України Володимира Зеленського. Для таких місій вони проходять найдосконалішу підготовку російських військових. 

Але коли минулого року Москва розпочала своє повномасштабне вторгнення, командування відхилилося від правил, наказавши елітним силам вступити в прямі бої. 

За словами спостерігачів, швидке виснаження підрозділів російських спецпризначенців змінило динаміку війни з самого початку, серйозно обмеживши здатність Москви використовувати тактику прихованої підтримки спецпризначенцями звичайних бойових операцій. 

Офіційні особи США вважають, що приголомшливі втрати, яких зазнали ці підрозділи, зроблять їх менш ефективними не лише в Україні, але й в інших частинах світу, де діють російські війська.

Нагадаємо, нещодавно ФБР заарештувало 21-річного американця за підозрою у "витоку" секретних даних Пентагону. Сьогодні, в пʼятницю, йому мають оголосити обвинувачення. 

На слід цього підозрюваного вивели журналісти. Саме вони знайшли учасників чату на платформі Discord, де публікувалися таємні документи, та поспілкувалися з ними. Учасники виявилися підлітками. Один із них розповів про расистські антиурядові погляди користувача під ніком OG, який вперше поширив ці дані, що згодом розлетілися по всьому світу як один із найбільших витоків американських секретів. 

Мотивація чоловіка невідома, але схоже, що завдяки публікації таємниць він "заробляв" собі популярність серед його приятелів у тому чаті. Папери звідти потім публікувалися росіянами у Twitter і Telegram.

Деякі з документів, зокрема про втрати, були змінені порівняно з оригіналом. Міністр оборони Олексій Резніков говорив, що "витік" документів є міксом правди і неправди, і в частині правди інформація вже здебільшого не актуальна. Папери стосувалися переважно зимового періоду. 

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