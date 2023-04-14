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Суд передав АРМА арештовані 14,2 млн грн для купівлі військових облігацій

Ці кошти були викрадені з тимчасово окупованих територій України.

Суд передав АРМА арештовані 14,2 млн грн для купівлі військових облігацій
Фото: Офіс Генпрокурора

Суд передав Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) арештовані 14,2 млн грн для купівлі військових облігацій.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

“В межах міжнародного співробітництва за клопотанням Офісу Генерального прокурора судом накладено арешт на 14,2 млн грн, викрадених з тимчасово окупованих територій України. Наразі ці кошти передано АРМА з метою купівлі військових облігацій”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в ході досудового розслідування викрито учасників злочинної схеми, які намагалися приховано провезти з Турецької Республіки в Україну готівкові кошти у сумі 14,2 млн грн територією Румунії з метою подальшої їх конвертації в іноземну валюту та вивезення за кордон. 

За інформацією слідства, ці кошти були викрадені з тимчасово окупованих територій України.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч.3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України).

На даний час підготовлено запит про міжнародно-правову допомогу до компетентних органів Румунії для забезпечення виконання рішень суду України.

Нагадаємо, на початку квітня прокуратура передала в АРМА майно подружжя підприємців із Херсона, які підозрюються у веденні бізнесу з окупантами. Це 19 автотранспортних засобів вартістю понад 7 млн грн.

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