В Україні завершився опалювальний сезон

В Україні офіційно завершився опалювальний сезон 2022/2023 років.

Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України".

"Дякую керівникам міст та областей, з якими ми тісно працювали протягом цієї найважчої зими, залишаючись на зв'язку 24/7 та оперативно вирішуючи всі питання. Дякую нашим героям-газовикам, які безпосередньо забезпечували видобуток і постачання блакитного палива та відновлювали пошкоджені об'єкти. Попри обстріли, ракетний терор та постійну небезпеку", - сказав очільник компанії та голова штабу з підготовки до опалювального періоду 2022/23 Олексій Чернишов.

За його словами, група "Нафтогаз" уже розпочала підготовку до наступного опалювального сезону 2023/2024 років.

Очільник компанії заявив, що отриманий за минулий рік досвід допоможе гідно пройти й наступну зиму.

Нагадаємо, нещодавно суд в Гаазі зобов’язав Росію виплатити Нафтогазу 5 млрд доларів за втрачене майно у Криму. Мова йде про відшкодування активів, спрямованих на розробку газових родовищ та розвиток стратегічно важливої інфраструктури.