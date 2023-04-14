Росіяни вранці вдарили по Сумській області, в селі Луганської зруйнували ще вісім будинків, – ОВА

Також окупанти атакували Чернігівську, Харківську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську і Херсонську області. В Херсоні росіяни обстріляли парк, внаслідок чого загинув мирний мешканець.

Минулої доби Росія била по Новгород-Сіверському району Чернігівської області з артилерії та мінометів. Було два обстріли, жертв і руйнувань немає, стверджують у зведенні ОВА.

По Сумській області – Білопільській та Середино-Будській громадах – ворог вранці стріляв мінометами. 19 "приходів". За попередніми даними, без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили три обстріли прикордонних громад – Есманської та Білопільської. Зафіксовано 22 "прильоти" з мінометів, артилерії та АГС. На щастя, без наслідків.

У Запорізькій за минулу добу ворог завдав 81 удару на лінії розмежування: одного ракетного, семи авіаційних, здійснив 68 артилерійських обстрілів, три атаки з застосуванням БПЛА та дві – з ракетних систем залпового вогню. Ворог обстріляв Малинівку, Малу Токмачку, Преображенку, Залізничне та ще 14 міст та сіл. На щастя, люди не постраждали. Наразі надійшло 18 повідомлень про руйнування. Дані уточнюються.

У Дніпропетровській області за минулу добу були три обстріли Нікопольського району. З важкої артилерії ворог поцілив по Нікополю, Покровській та Червоногригорівській громадах. Є руйнування, ушкоджень зазнало сільськогосподарське підприємство. Пошкоджена і п’ятиповерхова будівля, 11 приватних будинків та девʼять господарських споруд, два газогони та три лінії електропередач. Минулося без жертв та постраждалих

Учора деокуповане Невське Луганської області знову зазнало обстрілів. Унаслідок ворожого вогню різного ступеню руйнувань зазнали вісім приватних будинків. На щастя, без поранених. Також протягом минулої доби артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Андріївка та Білогорівка. Противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Діброви та Білогорівки.

У Харківській на Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли населених пунктів Уди, Козача Лопань, Тернова, Стариця, Гатище, Миколаївка і Бударки. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка та Табаївка. Вчора Кучерівку Куп’янського району окупанти обстріляли з РСЗВ "Град". Снаряди влучили в дорогу поряд з ТОВ "Іскра", сталася пожежа. Поранення отримали троє чоловіків – 50-ти, 51-го та 23-х років. Усі госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Унаслідок обстрілу смт Дворічна Куп'янського району поранення зазнав 47-річний чоловік, госпіталізований. Біля с. Лук'янці Харківського району 28-річний трактором наїхав у полі на невідомий вибухонебезпечний предмет. Чоловік отримав поранення та був госпіталізований.

У Донецькій сьогодні близько півночі був обстріл с.Новоукраїнка Вугледарської громади. Інформація про постраждалих уточнюється. Протягом доби ворог застосовував артилерію і РСЗВ "Град", обстрілюючи населені пункти області. Зокрема, під обстрілами були житловий сектор Авдіївки та Часового Яру та водосховище Карлівки.

У Херсонській за добу противник здійснив 68 обстрілів, випустивши 280 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв чотири рази. Унаслідок ворожих обстрілів дві людини загинули, чотири – дістали поранення. Російська артилерія вдарила по Дніпровському району міста Херсон. Ворог поцілив у один із парків. Загинув мирний житель. Крім цього, ворожа авіація вдарила по селу Зміївка Бериславського району. Керованими авіабомбами росіяни поцілили в будівлю місцевої школи. Через ворожу атаку 62-річний завгосп, котрий знаходився в освітньому закладі, загинув на місці. Ще один чоловік, 55-річний шкільний сторож, дістав поранення. З деокупованої території області евакуйовано – 99 осіб.

Нагадаємо, ще одну людину в Херсонській області росіяни вчора вбили під час обстрілу села. Також чотири людини були поранені.