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Черговий пакет санкцій проти РФ уже готовий, - комісар ЄС з фінансових питань

Брюссель не тільки запровадить додаткові санкції проти Москви, але й намагатиметься забезпечити ефективне їх виконання.

Черговий пакет санкцій проти РФ уже готовий, - комісар ЄС з фінансових питань
Комісар ЄС з питань фінансів Мейрід МакГіннес
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз запровадить 11-й пакет санкцій проти Росії та спробує придушити спроби уникнути економічних санкцій, запроваджених після її повномасштабного вторгнення в Україну. 

Про це в інтерв’ю CNBC повідомила комісар ЄС з питань фінансів Мейрід МакГіннес (Mairead McGuinness). 

“Європа запровадила 10 пакетів санкцій. Буде ще один пакет”, – сказала Мейрід МакГіннес.

Останніми тижнями країни ЄС вели переговори про новий раунд санкцій проти Росії, і МакГіннес підтвердила, що 11-й пакет заходів уже готовий.

“За нашою інформацією, санкції працюють. Ми будемо робити більше, але нам потрібно звернути увагу на повну їх імплементацію”, – сказала МакГіннесс. 

За її словами, Росію позбавляють як фінансів, так і технологій, через що її армія має проблеми на полі бою.

“Ми маємо переконатися, що вони не знайдуть способи обійти наші санкції”, зауважила комісар Євросоюзу.

МакГіннес заявила, що Брюссель не тільки запровадить додаткові санкції проти Москви, але й намагатиметься забезпечити ефективне виконання санкцій, щоб окремим і юридичним особам було важче їх обійти.

Зазначається, що Міністерство фінансів США торік опублікувало список країн, які допомагають Росії обходити санкції, до якого увійшли Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Узбекистан.

Нагадаємо, США і Швейцарія планують посилити співпрацю у боротьбі з обходом Росією санкцій. Заступник міністра фінансів США Браян Нельсон відвідає Швейцарію наступного тижня.

Раніше високопосадовці Сполучених Штатів, Євросоюзу та Великобританії зустрілися з банкірами, щоб поінформувати їх про спроби Росії уникнути санкцій Заходу, запроваджених через її вторгнення в Україну. Чиновники поділилися інформацією про найважливіші товари, які шукають російські військові, і підкреслили, що Кремль доручив своїм спецслужбам знайти способи обійти санкції, щоб поповнити сильно вичерпані запаси матеріалів для виробництва, зокрема, боєприпасів.

Наприкінці березня Швейцарія запровадила десятий пакет антиросійських санкцій, підтримавши таким чином 10-й пакет санкцій ЄС проти РФ.

У березні головний дипломат ЄС Жозеп Боррель говорив, що "з точки зору санкцій ми можемо зробити не так багато, але ми можемо продовжувати збільшувати фінансову та військову підтримку". 

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