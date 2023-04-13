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Шмигаль закликав США стати лідером у конфіскації російських активів для відновлення України

Прем'єр також назвав основні джерела фінансування Плану відновлення нашої держави.

Шмигаль закликав США стати лідером у конфіскації російських активів для відновлення України
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Пресслужба КМУ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав США стати лідером у конфіскації російських активів.

Про це він заявив у виступі на Форумі партнерства США та України, який організували Американська торговельна палата спільно з Адміністрацією США, передає пресслужба КМУ.

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"Ми сповнені рішучості не лише вийти з цієї війни переможцями, але й бути повністю інтегрованими у глобальні ланцюжки доданої вартості та створити можливості для українських та іноземних компаній процвітати від ведення бізнесу в Україні та з Україною. Ми будемо відбудовувати краще. За принципом build back better. Приватні іноземні інвестиції, особливо зі Сполучених Штатів, закладуть основу для такої трансформації", - сказав Шмигаль.

Він назвав чотири основні джерела фінансування Плану відновлення України. Серед них -конфісковані російські кошти в Україні та світі, кошти міжнародних партнерів (зокрема, міжнародних фінансових організацій), безпосередньо кошти з державного бюджету України, а також кошти донорів та приватного сектору. 

"Дуже важливо, аби саме конфісковані російські суверенні кошти стали основним ресурсом для відбудови", — наголосив глава українського уряду.

Шмигаль також нагадав пропозицію створити спеціальний Компенсаційний механізм та ухвалити відповідне національне  законодавство, яке дозволить конфіскувати заморожені приватні та суверенні російські активи. Він висловив сподівання на лідерство США у цьому питанні.

Нагадаємо, Євросоюз відклав введення штрафів за ненадання інформації про заморожені активи, пов’язані з РФ. Проти виступили 13 держав, вимагаючи юридичних роз’яснень.

Тим часом Бельгія заробила 625 млн євро, оподаткувавши доходи заморожених росактивів. Загалом у країні заморозили 250,6 млрд євро, які були розміщені через міжнародний депозитарій Euroclear.

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