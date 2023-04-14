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Передача Польщею МіГ-29 посилить Повітряні сили, але для переваги України в повітрі треба F-16, – Ігнат

Одержаними від союзників винищувачами можна буде посилити існуючі бригади. 

Передача Польщею МіГ-29 посилить Повітряні сили, але для переваги України в повітрі треба F-16, – Ігнат
Юрій Ігнат
Фото: скріншот

Надані союзниками України літаки МіГ посилять спроможності бригад тактичної авіації, яких в Україні є три. Завдяки ним можна відновити парк винищувачів, додати певну кількість озброєння. Це посилить спроможності для виконання завдань.

Але для перемоги, переваги України в повітрі, потрібні сучасніші винищувачі. Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону. 

"Це літаки F-16. Про це сказав командувач, головнокомандувач. Хочеться вже отримати гарну сучасну зброю, яка переламає хід війни", – наголосив він. 

Нагадаємо, що Україна отримала літаки радянського періоду МіГ від Польщі та Словаччини. Польща також одержала дозвіл від ФРН на передачу МіГ-29s часів Східної Німеччини. 

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