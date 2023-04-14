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Окупанти відновили наступ на Бахмут, оскільки Міноборони РФ та “Вагнер” покращили співпрацю, − розвідка Британії

Українська оборона все ще утримує західні райони міста.

Окупанти відновили наступ на Бахмут, оскільки Міноборони РФ та “Вагнер” покращили співпрацю, − розвідка Британії
Фото: EPA/UPG

Росія відновила свій наступ на місто Бахмут у Донецькій області, оскільки сили російської Міноборони та ПВК “Вагнера” покращили співпрацю.

Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

Українська оборона все ще утримує західні райони міста, але протягом останніх 48 годин зазнавала “особливо інтенсивного російського артилерійського вогню”.

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Штурмові групи "вагнерівців" продовжують вести наступ через центр міста, тоді як російські повітряні десантники замінили частину підрозділів ПВК, які захищали північний і південний фланги операції.

“Українські сили зіткнулися із серйозними проблемами поповнення запасів, але здійснили впорядкований відхід із позицій, якими вони були змушені поступитися”, − додали британці.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила про те, що ворог щодоби здійснює у Бахмуті від 40 до 50 штурмів та понад 500 обстрілів. 

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив про тривалі запеклі бої за Бахмут і Мар’їнку.

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