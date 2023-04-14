Окупанти відновили наступ на Бахмут, оскільки Міноборони РФ та “Вагнер” покращили співпрацю, − розвідка Британії

Українська оборона все ще утримує західні райони міста.

Росія відновила свій наступ на місто Бахмут у Донецькій області, оскільки сили російської Міноборони та ПВК “Вагнера” покращили співпрацю.

Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

Українська оборона все ще утримує західні райони міста, але протягом останніх 48 годин зазнавала “особливо інтенсивного російського артилерійського вогню”.

Штурмові групи "вагнерівців" продовжують вести наступ через центр міста, тоді як російські повітряні десантники замінили частину підрозділів ПВК, які захищали північний і південний фланги операції.

“Українські сили зіткнулися із серйозними проблемами поповнення запасів, але здійснили впорядкований відхід із позицій, якими вони були змушені поступитися”, − додали британці.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила про те, що ворог щодоби здійснює у Бахмуті від 40 до 50 штурмів та понад 500 обстрілів.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив про тривалі запеклі бої за Бахмут і Мар’їнку.