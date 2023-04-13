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Щодоби росіяни здійснюють у Бахмуті від 40 до 50 штурмів та понад 500 обстрілів, - Маляр

На цьому напрямку рашисти перегрупували свої сили та засоби.

Щодоби росіяни здійснюють у Бахмуті від 40 до 50 штурмів та понад 500 обстрілів, - Маляр
Фото: Ганна Маляр

Щодоби ворог здійснює у Бахмуті від 40 до 50 штурмів та понад 500 обстрілів. 

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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За її словами, на Бахмутському напрямку РФ сконцентрувала найпрофесійніші свої підрозділи і використовує значну кількість артилерії та авіації. Також загарбники перегрупували тут свої сили та засоби.

"Оскільки противник зазвичай програє нам у вуличних боях, він обирає тактику тотального знищення будівель і споруд. Просто рівняє місто з землею. Це робиться з метою позбавити наших оборонців можливості тримати позиції в місті", - зазначила Маляр.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив, що тривають запеклі бої за Бахмут і Мар’їнку.

Тим часом Сили оборони знищили під Бахмутом ворожий склад боєприпасів.

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