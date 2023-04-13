НМТ з математики: як якісно підготуватись

Що потрібно знати про підготовку до НМТ з математики. Поради від онлайн-школи Mathema .

Міністерство освіти тимчасово скасувало ЗНО для абітурієнтів та замінило його на Національний мультимедійний тест. Фактично це спрощена версія Зовнішнього незалежного оцінювання, яка складається одразу з трьох предметів. Один з обов'язкових – математика.

У чому особливість НМТ?

На відміну від ЗНО, НМТ містить блоки одразу з трьох предметів. Два з них є обов'язковими, ще один можна обрати. За результатами тесту абітурієнт отримає окрему оцінку з кожного предмету за шкалою від 100 до 200 балів.

Чого чекати від НМТ з математики?

Міністерство освіти вже оприлюднило інформацію про те, як виглядатиме НМТ з математики. Усього в математичному блоці буде 22 завдань:

● 15 з вибором однієї правильної відповіді;

● 3 на встановлення відповідності;

● 4 відкритої форми з короткою відповіддю.

Підготовка до НМТ з математики з репетитором: плюси та гарантія якості

Самостійно підготуватись до НМТ можливо, але зробити це максимально якісно та ефективно допоможуть кваліфіковані репетитори з математики. Вчителі мають великий досвід підготовки учнів до вступних тестів, тому краще орієнтується в завданнях та зможуть визначити прогалини у знаннях. Допомогти у цьому може урок-діагностика від Mathema. На ньому абітурієнт познайомиться зі своїм репетитором, а вчитель визначить рівень учня та ті теми, над якими треба працювати. Реєструйтесь на урок-діагностику аби дізнатись свій рівень та отримати план підготовки до НМТ. У процесі навчання репетитор контролюватиме прогрес абітурієнта, надаватиме батькам звіт про успішність та за потреби змінюватиме програму підготовки.

Поради щодо самостійної підготовки до НМТ з математики

Визначте пріоритети

Проаналізуйте завдання з демонстраційного НМТ 2023 року, подивіться які теми у ньому фігурують. Визначте ті завдання, з якими ви не впорались, або які забрали у вас забагато часу. Так ви зможете визначити пріоритетні напрямки підготовки.

Виконуйте завдання ЗНО

Тести більшості предметів на НМТ дійсно стали дещо спрощеними. Але блок математики охоплює багато тем та дуже близький за складністю до ЗНО. Якщо ви зможете впевнено проходити тести минулих років, то і цьогорічний НМТ не повинен викликати у вас проблем.

Запам'ятайте потрібні формули

Щоб успішно здати НМТ з математики потрібно вивчити головні формули та аксіоми. Їх досить багато, тому розподіліть їх вивчення на весь процес підготовки та виділяйте по 5-10 хвилин кожного заняття.