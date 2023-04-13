На фронті загинув системний адміністратор "Детектору медіа" Владислав Дзіковський

У грудні 2022 року він зник без вісти під час виконання бойового завдання, а на початку квітня 2023-го стало відомо, що він загинув.

Рядовий, старший кулеметник бронеавтомобіля Владислав Дзіковський, який служив у батальйоні оперативного призначення ім. Сергія Кульчицького Національної гвардії України, загинув на Луганщині у грудні 2022 року.

Цю інформацію "Детектору медіа" підтвердила дружина Влада Діана Дзіковська.

Владислав народився 19 січня 1976 року, загинув у віці 46 років.

23 березня 2022 року Влад мобілізувався, отримавши звання старший солдат. За словами дружини, від початку повномасштабної війни Влад ходив до військкомату тричі.

"Його ставили в резерв, і він страшенно злився. Не мав бажання сидіти вдома, хотів бути корисним. Тому пішов до місцевої ТрО. Вони з хлопцями патрулювали квартал. Паралельно він ходив до військкомату. Врешті його взяли. Влад не мав жодного бойового досвіду, у війську раніше не служив. Виріс у родині військового, до 24 років активно займався легкою атлетикою. Він страшенно не любив пафос, і всі пишномовні розмови сприймав з іронією. І коли я його перепитала, чи точно він готовий іти воювати, він відповів, що рішення прийнято", - розповіла дружина загиблого.

Влад працював у "Детекторі медіа" системним адміністратором більше 10 років.

Голова ГО "Детектор медіа" Наталія Лигачова пригадує, що 24 лютого 2022 року він приїхав в офіс та перевіз у безпечне місце сервери та інше обладнання, необхідне для безперебійної роботи нашої громадської організації та сайтів.

"...У звичайному робочому ритмі рідко задумуєшся про щось глибоке в оточуючих, колегах. А ось зараз думаю про те, що саме такі українці, як Влад, надійні та абсолютно не пафосні у буденному житті, і захистили нашу Україну та кожного з нас від навали російських варварів. Світла та довга пам’ять Владу, глибокі співчуття всій його родині. Ми переможемо, завдяки правді та силі кращих з нас, які завжди залишаться в наших серцях", - написала Лигачова.

У Влада залишилися мати, дружина, двоє синів.

Прощання з Героєм відбудеться в Києві 14 квітня 2023 року о 10.30 в Михайлівському соборі. Поховають Влада на Лісовому кладовищі.