Залужний і генерал французької армії обговорили потребу України у винищувачах F-16

Також ішлося про артилерійські снаряди та інші боєприпаси.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний зустрівся в Україні з начальником Об‘єднаного штабу Збройних Сил Франції генералом Тьєрі Бюркаром.

Про це йдеться в дописі Залужного на його сторінках у соцмережах.

Під час розмови Залужний і Бюркар обговорили ситуацію на фронті та потребу України в артилерійських снарядах та інших боєприпасах, засобах протиповітряної оборони та винищувачах F-16.

"Домовилися продовжувати співпрацю та підтримувати діалог і надалі. Зі свого боку, Збройні Сили України готові ділитися досвідом з партнерами щодо ведення повномасштабної війни", - йдеться в дописі.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що візит Бюркара - це "чіткий сигнал підтримки української армії з боку французьких колег у війні проти агресора".

Нагадаємо, декілька днів тому Головнокомандувач ЗСУ провів телефонні переговори з начальником Генштабу Франції.

Під час зустрічі з лідером Китаю президент Франції Еммануель Макрон закликав Сі Цзіньпіна влинути на Росію з метою припинити війну в Україні.