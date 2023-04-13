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Залужний і генерал французької армії обговорили потребу України у винищувачах F-16

Також ішлося про артилерійські снаряди та інші боєприпаси.

Залужний і генерал французької армії обговорили потребу України у винищувачах F-16
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і начальник Об‘єднаного штабу ЗС Франції Тьєрі Бюркар
Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний зустрівся в Україні з начальником Об‘єднаного штабу Збройних Сил Франції генералом Тьєрі Бюркаром. 

Про це йдеться в дописі Залужного на його сторінках у соцмережах.

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Під час розмови Залужний і Бюркар обговорили ситуацію на фронті та потребу України в артилерійських снарядах та інших боєприпасах, засобах протиповітряної оборони та винищувачах F-16

"Домовилися продовжувати співпрацю та підтримувати діалог і надалі. Зі свого боку, Збройні Сили України готові ділитися досвідом з партнерами щодо ведення повномасштабної війни", - йдеться в дописі.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що візит Бюркара - це "чіткий сигнал підтримки української армії з боку французьких колег у війні проти агресора". 

Нагадаємо, декілька днів тому Головнокомандувач ЗСУ провів телефонні переговори з начальником Генштабу Франції.

Під час зустрічі з лідером Китаю президент Франції Еммануель Макрон закликав Сі Цзіньпіна влинути на Росію з метою припинити війну в Україні.

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