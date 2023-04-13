Японія планує спрямувати в Україну цьогоріч $3,5 млрд

Ці кошти дозволять профінансувати соціальні та гуманітарні видатки.

Японії планує спрямувати в Україну цьогоріч $3,5 млрд прямої бюджетної підтримки.

Про це заявив міністр фінансів Японії Сунічі Судзукі під час зустрічі з українським колегою Сергієм Марченком, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Судзукі підтвердив наміри уряду Японії спрямувати в Україну 3,5 млрд доларів фінансової допомоги упродовж 2023 року. Ці кошти дозволять профінансувати пріоритетні, зокрема соціальні та гуманітарні видатки.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії, Японія надала Україні 581 млн доларів пільгового фінансування.

Представники Міністерства фінансів Японії висловили готовність підтримати нашу державу у відбудові, зокрема через потенційні спільні проєкти з Японським агентством міжнародного співробітництва “Джайка” (JICA).

Нагадаємо, днями представники Японії передали Ірпеню два екскаватори і п’ять колісних екскаваторів-навантажувачів для реалізації Пілотного проєкту з управління відходами руйнування в Київській області.

Наприкінці березня уряд Японії виділив Україні новий пакет допомоги у розмірі 470 млн доларів. Ці гроші будуть витрачені на гуманітарне розмінування і відновлення пошкодженої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури.