Фонд держмайна оприлюднив перелік об'єктів, які виставлять на аукціон наступного тижня

Упродовж 17-21 квітня Фонд державного майна України проведе 12 приватизаційних аукціонів.
Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.
Аукціони заплановані у Волинській, Київській, Дніпропетровській, Одеській, Тернопільській, Миколаївській, Чернівецькій та Черкаській областях.
Серед лотів:
- Ізмаїльський винзавод (стартова ціна: 17,9 млн грн);
- комплекс "Придніпровський" на Черкащині (2,6 млн грн.);
- комплекс будівель у Миколаївській області, площею (201,6 тис. грн);
- нерухомість на Дніпропетровщині (149,8 тис. грн);
- Центр стандартизації і метрології у Дніпрі (110 тис. грн).
Нагадаємо, раніше Фонд держмайна з другої спроби продав Білгород-Дністровський морський порт. До цього ФДМ виставив на приватизацію Барський спиртозавод на Вінниччині.