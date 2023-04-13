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Фонд держмайна оприлюднив перелік об'єктів, які виставлять на аукціон наступного тижня

Серед них - Ізмаїльський винзавод і Центр стандартизації і метрології у Дніпрі.

Фонд держмайна оприлюднив перелік об'єктів, які виставлять на аукціон наступного тижня
Ізмаїльський винзавод
Фото: Фонд держмайна України

Упродовж 17-21 квітня Фонд державного майна України проведе 12 приватизаційних аукціонів.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

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Аукціони заплановані у Волинській, Київській, Дніпропетровській, Одеській, Тернопільській, Миколаївській, Чернівецькій та Черкаській областях.

Серед лотів: 

  • Ізмаїльський винзавод (стартова ціна: 17,9 млн грн);
  • комплекс "Придніпровський" на Черкащині (2,6 млн грн.);
  • комплекс будівель у Миколаївській області, площею (201,6 тис. грн);
  • нерухомість на Дніпропетровщині (149,8 тис. грн);
  • Центр стандартизації і метрології у Дніпрі (110 тис. грн).

Нагадаємо, раніше Фонд держмайна з другої спроби продав Білгород-Дністровський морський порт. До цього ФДМ виставив на приватизацію Барський спиртозавод на Вінниччині.

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