Фонд держмайна оприлюднив перелік об'єктів, які виставлять на аукціон наступного тижня

Серед них - Ізмаїльський винзавод і Центр стандартизації і метрології у Дніпрі.

Упродовж 17-21 квітня Фонд державного майна України проведе 12 приватизаційних аукціонів.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Аукціони заплановані у Волинській, Київській, Дніпропетровській, Одеській, Тернопільській, Миколаївській, Чернівецькій та Черкаській областях.

Серед лотів:

Ізмаїльський винзавод (стартова ціна: 17,9 млн грн);

комплекс "Придніпровський" на Черкащині (2,6 млн грн.);

комплекс будівель у Миколаївській області, площею (201,6 тис. грн);

нерухомість на Дніпропетровщині (149,8 тис. грн);

Центр стандартизації і метрології у Дніпрі (110 тис. грн).

Нагадаємо, раніше Фонд держмайна з другої спроби продав Білгород-Дністровський морський порт. До цього ФДМ виставив на приватизацію Барський спиртозавод на Вінниччині.