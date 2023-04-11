Укрзалізниця відремонтувала залізничний міст через Ірпінь

Цей міст було зруйновано 21 березня 2022 року.

Капітальний ремонт залізничного мосту через річку Ірпінь у Київській області завершено.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Цей міст було зруйновано 21 березня 2022 року.

Зокрема, рух поїздів через міст відкрито двома коліями, що дозволить найближчим часом збільшити кількість поїздів у напрямку Коростеня та міст-сателітів Києва. Міст відновлювали працівники львівського мостобудівельного поїзда. Залізничники демонтували всі пошкоджені елементи мосту та на їх місці звели фактично новий перехід через річку.

Роботи з капітального відновлення залізничного мосту було розпочато в липні 2022 року. Вже торік наприкінці листопада було відновлено рух поїздів непарною колією мосту.

Нагадаємо, що між Черніговом та Києвом відновили пряме сполучення. Для цього відбудували міст через річку Десна на Чернігівщині.