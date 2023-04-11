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Укрзалізниця відремонтувала залізничний міст через Ірпінь

Цей міст було зруйновано 21 березня 2022 року.

Укрзалізниця відремонтувала залізничний міст через Ірпінь

Капітальний ремонт залізничного мосту через річку Ірпінь у Київській області завершено. 

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Цей міст було зруйновано 21 березня 2022 року.

Зокрема, рух поїздів через міст відкрито двома коліями, що дозволить найближчим часом збільшити кількість поїздів у напрямку Коростеня та міст-сателітів Києва. Міст відновлювали працівники львівського мостобудівельного поїзда. Залізничники демонтували всі пошкоджені елементи мосту та на їх місці звели фактично новий перехід через річку.

Роботи з капітального відновлення залізничного мосту було розпочато в липні 2022 року. Вже торік наприкінці листопада було відновлено рух поїздів непарною колією мосту.

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Нагадаємо, що між Черніговом та Києвом відновили пряме сполучення. Для цього відбудували міст через річку Десна на Чернігівщині.

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