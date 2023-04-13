Президент Володимир Зеленський провів засідання військового кабінету.

Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

Під час зустрічі з керівниками сектору оборони, командувачами армії, розвідкою та Офісом Президента обговорили управління передовою, забезпечення активних дій України і захист держави від російського терору.

"...Наші дії будуть потужними. Готуємо хлопців. І дуже чекаємо постачання зброї, обіцяного партнерами. І по максимуму наближаємо перемогу. І по максимуму – дух єдності. По максимуму – ефективність. Підготовка – теж по максимуму", - сказав Зеленський.

Він додав, що "поки не можна розказати більшості тих позитивів, яких досягнуто щодо нашої зброї та наших власних українських снарядів не лише за час повномасштабної війни, а й за роки перед нею".

Нагадаємо, Зеленський підписав указ, яким встановив 13 квітня Днем працівника оборонно-промислового комплексу України - у річницю ураження російського крейсера "Москва".

Тим часом уряд Німеччини схвалив пропозицію Польщі щодо надання винищувачів МіГ-29 в Україну,