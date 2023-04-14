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У Львові підпалили церкву Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ

Винуватців шукають. 

У Львові підпалили церкву Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ
Храм Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ
Фото: Максим Козицький у Telegram

У Львові невідомі підпалили церкву Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви. Рятувальникам вдалося загасити пожежу до того, як вогонь спричинив трагічні наслідки. 

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький у Telegram. Він опублікував фото, на яких видно, що вогонь пошкодив двері. 

"У Страсну п'ятницю отримуємо новини про підпал церкви Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ на Сихові. Храм, біля якого Папа Римський Іван Павло II під час візиту у Львів у 2001 році спілкувався з нашою молоддю. Це міг вчинити тільки лютий ворог нашого народу. Усіх винних обов'язково знайдуть. Вони мусять бути притягнуті до відповідальності", – зазначив він.

Церква Різдва Пресвятої Богородиці
Фото: Максим Козицький у Telegram
Церква Різдва Пресвятої Богородиці
Церква Різдва Пресвятої Богородиці
Фото: Максим Козицький у Telegram
Церква Різдва Пресвятої Богородиці

Цей греко-католицький храм будувався з 1991 року. У жовтні 2020 новий храм освятив владика Любомир Гузар. Того ж дня біля Храму відбулася зустріч Святішого Отця Івана Павла ІІ Папи Римського з вірянами. 

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