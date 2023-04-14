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Відновлення України почнеться вже цього року, на ці цілі потрібно 14 млрд доларів, – Шмигаль

Уряд визначив п’ять пріоритетів швидкого відновлення країни.

Відновлення України почнеться вже цього року, на ці цілі потрібно 14 млрд доларів, – Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль у Telegram

Відновлення України почнеться вже цього року, для цього нашій країні потрібно 14 млрд доларів. Півтора мільярди доларів готові виділити США. 

Про це глава уряду Денис Шмигаль повідомив за підсумками зустрічі із заступником радника президента США з нацбезпеки у питаннях міжнародної економіки, співголовою Координаційної платформи донорів України Майком Пайлом.

За словами прем’єр-міністра, наразі визначено п'ять пріоритетів швидкого відновлення на цей рік, а саме:

  • відбудова енергетики,
  • гуманітарне розмінування,
  • відновлення житла,
  • критична і соціальна інфраструктура,
  • розвиток приватного сектору.

“На ці напрями цього року потребуємо 14 млрд доларів. США вже оголосили про виділення 1,5 млрд доларів, аби підтримати урядовий план швидкого відновлення України”, – розповів Шмигаль.

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На його думку, платформа донорів забезпечить ефективну координацію зусиль щодо відновлення та відбудови України.

Нагадаємо, Світовий банк надасть Україні додаткові 200 млн доларів на відновлення енергетики. 

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