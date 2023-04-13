Суд в Гаазі зобов’язав Росію виплатити Нафтогазу 5 млрд доларів за втрачене майно у Криму

Мова йде про відшкодування активів, спрямованих на розробку газових родовищ та розвиток стратегічно важливої інфраструктури.

Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов’язав Росію виплатити НАК "Нафтогаз України" 5 млрд доларів.

Про це повідомив у Facebook голова Нафтогазу Олексій Чернишов.

“П’ять мільярдів доларів! Саме таку суму зобов’язав виплатити Росію на користь Нафтогаза Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі. Це – компенсація за збитки та втрачене майно Нафтогазу у Криму, починаючи з 2014 року”, – написав Чернишов.

Він додав, що йдеться про відшкодування активів, спрямованих на розробку газових родовищ та розвиток іншої стратегічно важливої інфраструктури, яка стала однією з головних мішеней агресора під час окупації українського півострова дев’ять років тому.

“Вірю, що це не останнє рішення, яке ухвалять в Гаазі на користь нашої країни. За нами правда. А ті, хто борються за правду – не програють”, – наголосив він.

У "Нафтогазі" додали, що РФ повинна виконати рішення суду в Гаазі відповідно до своїх зобов’язань за міжнародним правом.

"Арбітражні рішення можна виконувати через механізм примусового виконання. Відтак, у разі відмови росії від добровільного виконання рішення суду, відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року, Нафтогаз має право розпочати процес примусового виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи російської федерації", – зазначили в компанії.

Нагадаємо, у лютому 2019 року Арбітражний трибунал у Гаазі визнав свою юрисдикцію на розгляд справи та також визнав, що РФ незаконно експропріювала активи "Нафтогазу" у Криму.

У лютому минулого року Арбітражний трибунал у Гаазі розпочав слухання щодо визначення розміру компенсації "Нафтогазу" за втрачену можливість використовувати активи в Криму. "Нафтогаз" вимагав 10 млрд доларів.