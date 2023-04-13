Головне за ніч. Четвер, 13 квітня

Цієї ночі російські військові вдарили двома ракетами С-300 по місту Слов’янськ Донецької області. Є влучання у приватні будинки, школу, територію водоканалу.

“Одна з ракет влучила у подвір’я школи №8. Окрім навчального закладу, постраждали багатоповерхові будинки поруч. Вибиті вікна, двері, пошкоджено балкони”, – повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

Зазначається, що друга ракета влучила біля міськводоканалу. Постраждали декілька приватних будинків. В обох випадках, на щастя, обійшлося без жертв.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що окупанти, попри численні втрати в техніці та живій силі, продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Упродовж доби завдяки мужності кожного воїна було відбито понад 45 атак противника.

Противник минулої доби завдав двох ракетних та 32 авіаційних ударів по території України, здійснив понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є загиблі і поранені серед цивільних громадян.

Авіація Сил оборони України за добу завдала шістьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили два ворожих БпЛА типу “Орлан-10”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів противника, а також одну ворожу радіолокаційну станцію.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 13 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку широкомасштабної війни Збройні сили ліквідували близько 180 590 російських військових. Учора армія окупантів втратила вбитими близько 540 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківської області, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілів селища Дворічна Куп'янського району загинув 71-річний чоловік, а чоловік 75 років отримав серйозні поранення та помер у лікарні. Жінка 63 років була госпіталізована з вибуховими травмами.

У селі Сотницький Козачок Богодухівського району пошкоджені два приватні будинки. В селі Івашки – приватний будинок та трактор. У селі Кучерівка Куп’янського району пошкоджене приватне домоволодіння, сталася пожежа. Через обстріли села Гатище Чугуївського району пошкоджено будівлю закладу освіти.

Запущена Північною Кореєю ракета спричинила активацію системи сповіщень про повітряну небезпеку в Японії. Мешканців попередили, що ракета може впасти на північний японський остров Хоккайдо або біля нього, повідомляє The Guardian.

Система екстреного мовлення J-Alert закликала мільйони мешканців Хоккайдо сховатися в укриття, але незабаром скасувала попередження через хибні розрахунки можливого падіння. Пізніше уряд Японії заявив, що попередження про надзвичайну евакуацію, яке він видав і пізніше відкликав, було доречним і не було зроблено помилково.

Головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно повідомив, що ракета зникла з радарів одразу після того, як її помітили, і аналіз виявив ймовірність падіння на територію Японії, тож через це спрацювала повітряна тривога. Ракета впала в море на сході КНДР, поза межами виняткової економічної зони Японії.

За витоком військових документів США може стояти молодий працівник американської військової бази з расистськими та антиурядовими поглядами, який прагнув справити враження на приятелів в Інтернет-чаті. Газета Washington Post поговорила з підлітком-учасником цього чату, який сказав, що секретні документи публікував чоловік із ініціалами OG.

Цей молодий чоловік висловлював расистські та антисемітські погляди, зокрема позуючи на відеоролику зі зброєю. Згідно з даними журналістів, він працював на військовій базі і його робота передбачала доступ до великої кількості секретної інформації.

Докладніше – в новині.

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