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Змінює місце прибуття евакуаційний потяг з Донеччини

Він прибуватиме у Бердичів Житомирської області.

Змінює місце прибуття евакуаційний потяг з Донеччини
Фото: Укрзалізниця

Евакуаційний поїзд із Покровська Донецької області з 18 квітня змінює місце прибуття. Якщо раніше він курсував у Черкаську область, то тепер прибуватиме до міста Бердичів Житомирської області.

Про це повідомляє сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Рейси здійснюватимуться раз на чотири дні по парних числах. Час відправлення – 14:15 години", – йдеться у повідомленні.

В Житомирській області внутрішньо переміщених осіб розмістять у безкоштовних прихистках. Їм нададуть фінансову, гуманітарну і психологічну допомогу, а також соціальний супровід.

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Охочі евакуюватися мають попередньо зареєструватися, зателефонувавши за номерами: (098) 890-33-18, (066) 285-62-90, або ж повідомити про свої наміри на гарячі лінії сільських, селищних рад і військових адміністрацій.

Для евакуації тяжкохворих і маломобільних осіб громадяни можуть подзвонити за телефонами: (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (099) 311-53-36, (096) 108-60-48, (096) 108-52-24.

Також звернутися по допомогу з евакуації можна на гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48 або ж написати у месенджери на номер: (096) 078-84-33.

Нагадаємо, до Великодня Укрзалізниця запроваджує курсування низки потягів з Києва.

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