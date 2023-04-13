У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
У Чернівцях скандального єпископа Никиту вдарили під час "патрулювання" ним території єпархії з трьома неповнолітніми хлопцями
У Чернівцях скандального єпископа Никиту вдарили під час "патрулювання" ним території єпархії з трьома неповнолітніми хлопцями
В Раду внесли проєкт постанови, що блокує підписання закону про доплати військовим
В Раду внесли проєкт постанови, що блокує підписання закону про доплати військовим
Реформувати пекло: парламент розпочав реформу ВЛК
Реформувати пекло: парламент розпочав реформу ВЛК
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
Пентагонлікс. Що відомо про найбільший за десятиріччя витік секретної інформації США
Пентагонлікс. Що відомо про найбільший за десятиріччя витік секретної інформації США
Росія публікує відео страт українських військовополонених, щоб власні солдати не здавалися в полон, – ГУР
Росія публікує відео страт українських військовополонених, щоб власні солдати не здавалися в полон, – ГУР
ГоловнаСуспільствоВійна

Якщо відео із вбивством українського солдата правдиве, російські військові рівні ІДІЛ, - Петр Павел

Діям російських військових не місце у 21 столітті.

Якщо відео із вбивством українського солдата правдиве, російські військові рівні ІДІЛ, - Петр Павел
Фото: ceskenoviny.cz

Президент Чехії Петр Павел засудив дії російських військових під час агресії РФ проти України. 

Про це повідомляють Ceske Novyny.

"Якщо це підтвердиться, то російські військові шикуються поруч з "Ісламською державою", яку ми всі повинні засудити", - прокоментував Павел відео зістратою українського полоненого росіянами.

Підписуйтесь на наш Google News

Він заявив, що справжність запису неможливо перевірити, тому він не може коментувати конкретний випадок. 

Втім, додав Павел, задокументовано багато інших випадків, які потребують засудження і які не належать до 21 століття. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів відреагувати на відео страти військовополоненого російськими військовими.

Вчора в мережі з’явилось відео, як російські окупанти проявляють свою звірину сутність – жорстко катують українського полоненого та відрізають йому голову живому. 

Служба безпеки України почала досудове розслідування жорстокого вбивства. "Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде – дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання", – підкреслив Голова СБУ Василь Малюк.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав вигнати Росію з Радбезу ООН.

Це – не перша публікація росіянами відео з нелюдським поводженням із українськими полоненими. У лютому стало відомо про розстріл беззбройного українського бійця Олександра Мацієвського. Росіяни вистрілили в чоловіка після його слів "Слава Україні!". Президент Володимир Зеленський присвоїв Мацієвському звання Героя України посмертно

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies