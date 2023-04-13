Якщо відео із вбивством українського солдата правдиве, російські військові рівні ІДІЛ, - Петр Павел

Президент Чехії Петр Павел засудив дії російських військових під час агресії РФ проти України.

Про це повідомляють Ceske Novyny.

"Якщо це підтвердиться, то російські військові шикуються поруч з "Ісламською державою", яку ми всі повинні засудити", - прокоментував Павел відео зістратою українського полоненого росіянами.

Він заявив, що справжність запису неможливо перевірити, тому він не може коментувати конкретний випадок.

Втім, додав Павел, задокументовано багато інших випадків, які потребують засудження і які не належать до 21 століття.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів відреагувати на відео страти військовополоненого російськими військовими.

Вчора в мережі з’явилось відео, як російські окупанти проявляють свою звірину сутність – жорстко катують українського полоненого та відрізають йому голову живому.

Служба безпеки України почала досудове розслідування жорстокого вбивства. "Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде – дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання", – підкреслив Голова СБУ Василь Малюк.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав вигнати Росію з Радбезу ООН.

Це – не перша публікація росіянами відео з нелюдським поводженням із українськими полоненими. У лютому стало відомо про розстріл беззбройного українського бійця Олександра Мацієвського. Росіяни вистрілили в чоловіка після його слів "Слава Україні!". Президент Володимир Зеленський присвоїв Мацієвському звання Героя України посмертно.