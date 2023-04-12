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Мешканців Київщини попередили про вибухи 13 квітня

Вибухові роботи заплановані з 10:00 до 18:00.

Мешканців Київщини попередили про вибухи 13 квітня
Фото: Пресслужба Київської ОВА

У Рокитнянській територіальній громаді Київської області 13 квітня відбудуться вибухові роботи.

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.

“На території Ольшаницького родовища гранітів (Рокитнянська територіальна громада) 13 квітня з 10:00 до 18:00 заплановано проведення вибухових робіт”, - повідомили в ОВА. 

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Уточнюється, що вибухи пов’язані з технологічними процесами. 

Київська ОВА звертається до мешканців регіону з проханням  поставитися з розумінням до ситуації та зберігати спокій.

Нагадаємо, комендантська година в ніч на Великдень, 16 квітня, у Київській області діятиме без змін.

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