Мешканців Київщини попередили про вибухи 13 квітня

У Рокитнянській територіальній громаді Київської області 13 квітня відбудуться вибухові роботи.
Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.
“На території Ольшаницького родовища гранітів (Рокитнянська територіальна громада) 13 квітня з 10:00 до 18:00 заплановано проведення вибухових робіт”, - повідомили в ОВА.
Уточнюється, що вибухи пов’язані з технологічними процесами.
Київська ОВА звертається до мешканців регіону з проханням поставитися з розумінням до ситуації та зберігати спокій.
Нагадаємо, комендантська година в ніч на Великдень, 16 квітня, у Київській області діятиме без змін.