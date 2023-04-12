Резніков про "злиті документи": "Мікс правди і неправди. Бенефіціаром цієї операції є Росія та її союзники"

Міністр оборони заявив, що інформація, яка була правдивою, вже втратила акутальність.

У "злитих" військових документах є багато інформації, що не відповідає дійсності. Та, яка правдива, вже здебільшого втратила актуальність. Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив на спільному брифінгу з іспанською колегою Маргаритою Роблес.

"А та інформація, яка відповідає дійсності, вона вже втартила акутальність. Тобто це мікс правди і неправди. Тому моє припущення – ця акція була зроблена навмисно. Я її називаю спеціальна інформаційно-психологічна операція. Бенефіціаром цієї операції, звісно, є Росія та її союзники та прихильники", – вважає.

Метою операції є зниження рівня між партнерами, насамперед – США.

"Переконаний, що наші американські друзі зроблять все, щоб знайти джерело витоку і унеможливити такі ситуації в подальшому", – додав він.

Нагадаємо, в мережі зʼявилися "злиті" військові документи, що нібито належать американським розвідувальним органам. Деяка інформація була сфальшована – дані про російські втрати занизили, а про українські – завищили. Також там йшлося про виснаження української ППО, невіру американців в успіх українського контрнаступу через брак людей та зброї, слідкування за союзниками США. Автентичність документів встановлюється, деякі папери, за інформацією західних газет, були справжніми. Штати розслідують джерела витоку.