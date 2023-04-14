КСУ перевірить конституційність “Харківських угод” про перебування Чорноморського флоту РФ у Криму

“Харківські угоди” між Україною та РФ були підписані тодішніми президентами Януковичем та Медведєвим 21 квітня 2010 року.

Конституційний Суд України (КСУ) відкрив провадження у справі щодо конституційності Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня 2010 року.

Про це повідомляє пресслужба суду.

“Друга колегія суддів Другого сенату 13 квітня 2023 року відкрила конституційне провадження у справі за конституційним зверненням 49 народних депутатів України про надання висновку щодо конституційності Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня 2010 року, ратифікованої Законом України „Про ратифікацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України“ від 27 квітня 2010 року № 2153–VI.

Зазначається, що суб’єкт права на конституційне звернення твердить, що невідповідність оспореної Угоди „принципам забезпечення національної безпеки, відсутність нормативно-правової бази для вчинення міжнародної угоди такого змісту, а також невідповідність вказаної угоди статті 17 Основного Закону України“ є підставою для визнання цієї Угоди неконституційною.

На одному із засідань Велика палата Суду визначить форму конституційного провадження у цій справі. Суддя-доповідач у справі – Сергій Головатий.

Як відомо, “Харківські угоди” між Україною та РФ були підписані тодішніми президентами Януковичем та Медведєвим 21 квітня 2010 року. Згідно з ними, термін перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі був подовжений з 2017 до 2042 року з автоматичним продовженням на 5 років, якщо будь-яка сторона не висловить заперечення. Також була встановлена орендна плата.

Термін перебування флоту був збільшений в обмін на здешевлення для України російського газу. Угоди ратифіковані Верховною Радою та Державною думою 27 квітня 2010 року. Угоди були денонсовані в односторонньому порядку Державною думою РФ 31 березня 2014 року.

Нагадаємо, у грудні 2022 року ДБР завершило розслідування відносно держзради Януковича та Азарова у справі “Харківських угод”: президент-втікач забезпечив легалізацію зрадницької угоди за українським законодавством.