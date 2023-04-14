Заарештовано активи екснардепа Вадима Новінського, який підозрюється в пособництві Росії
Заарештовано активи екснардепа Вадима Новінського, який підозрюється в пособництві Росії
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
На Миколаївщині в ДТП загинув батько генерала Марченка
На Миколаївщині в ДТП загинув батько генерала Марченка
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Росія публікує відео страт українських військовополонених, щоб власні солдати не здавалися в полон, – ГУР
Росія публікує відео страт українських військовополонених, щоб власні солдати не здавалися в полон, – ГУР
Урятуватися з Маріуполя. Ці рани надто глибокі
Урятуватися з Маріуполя. Ці рани надто глибокі
Цивільна дружина одного з керівників митниці перевезла через кордон $760 тисяч готівкою
Цивільна дружина одного з керівників митниці перевезла через кордон $760 тисяч готівкою
ГоловнаПолітика

Порошенко привіз техніку артилеристам, які потопили «Москву»

Один з тягачів оснащений маніпулятором, який дозволяє вантажити на платформу снаряди.

Порошенко привіз техніку артилеристам, які потопили «Москву»
Фото: eurosolidarity.org

Лідер «Європейської Солідарнгсті» Петро Порошенко привіз у 406-ту бригаду, яка відправила на дно російський крейсер «Москва», три вантажівки DAF. Один з тягачів оснащений маніпулятором, який дозволяє вантажити на платформу снаряди. Про це повідомляє пресслужба «ЄС». 

«Підсилювати боєздатність наших артилеристів – честь для нас. І особлива втіха, коли знаємо, які вони нещадні до ворога. Співпраця ГО «Справа Громад» із цією бригадою відточена, як годинник: від них – запит, від нас – вантаж. Забезпечуємо всім, чим необхідно: вантажівками, раціями, шинами, Старлінками. Цього разу привезли для воїнів-артилеристів вантажівки DAF», – говорить Порошенко.

«Я хочу подякувати вам за ту величезну роботу, яку ви робите для захисту країни. І немає жодного сумніву, що ми переможемо і що Росія піде слідом за ракетним крейсером «Москва», який потопила влучним залпом з «Нептуна» 406 бригада», – наголосив Порошенко.

Артилеристи подякували за допомогу і запевнили – так і буде: «з такою допомогою ми точно переможемо».

Також Петро Порошенкопід час поїздки на південний напрямок передав техніку одній із новостворених бригад Десантно-штурмових військ, яка зараз проводить бойове злагодження. Десантникам привезли 5 вантажівок DAF з мобільними лазнями на причепах, генератори, радіостанції, ретранслятори, автомобільні шини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies