Романчук виборов ліцензію на участь в Олімпіаді-2024

Кращий сучасний український плавець виступить у Парижі на новій для себе дистанції.

Україна здобула першу олімпійську ліцензію на Олімпійськи ігри у Парижі у плаванні.

Це зробив 2-разовий призер Олімпіади-2020 Михайло Романчук, який зміг виконати норматив у запливі на 400 метрів вільним стилем.

Зазначимо, що для виконання олімпійських нормативів Романчук відправився до Швеції, на турнір Stockholm Open.

У запливі 26-річний українець показав результат 3:46.66, що на 0,12 сек. перевищує норматив потрапляння на Олімпіаду-2024 у Париж.

Додамо, що це перша успішна олімпійська кваліфікація Романчука саме на дистанції 400 метрів вільним стилем: на двох попередніх Іграх у 2016 та 2020 роках він у ній не змагався.

Сьогодні Михайло спробує вибороти ліцензію у Париж на дистанції 1500 метрів, а в неділю - на 800 метрів.