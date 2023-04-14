Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Цивільна дружина одного з керівників митниці перевезла через кордон $760 тисяч готівкою
Цивільна дружина одного з керівників митниці перевезла через кордон $760 тисяч готівкою
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
Урятуватися з Маріуполя. Ці рани надто глибокі
Урятуватися з Маріуполя. Ці рани надто глибокі
Заарештовано активи екснардепа Вадима Новінського, який підозрюється в пособництві Росії
Заарештовано активи екснардепа Вадима Новінського, який підозрюється в пособництві Росії
На Миколаївщині в ДТП загинув батько генерала Марченка
На Миколаївщині в ДТП загинув батько генерала Марченка
Росія публікує відео страт українських військовополонених, щоб власні солдати не здавалися в полон, – ГУР
Росія публікує відео страт українських військовополонених, щоб власні солдати не здавалися в полон, – ГУР
ГоловнаСпорт

Романчук виборов ліцензію на участь в Олімпіаді-2024

Кращий сучасний український плавець виступить у Парижі на новій для себе дистанції.

Романчук виборов ліцензію на участь в Олімпіаді-2024
Михайло Романчук
Фото: EPA/UPG

Україна здобула першу олімпійську ліцензію на Олімпійськи ігри у Парижі у плаванні.

Це зробив 2-разовий призер Олімпіади-2020 Михайло Романчук, який зміг виконати норматив у запливі на 400 метрів вільним стилем.

Зазначимо, що для виконання олімпійських нормативів Романчук відправився до Швеції, на турнір Stockholm Open.

У запливі 26-річний українець показав результат 3:46.66, що на 0,12 сек. перевищує норматив потрапляння на Олімпіаду-2024 у Париж.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Додамо, що це перша успішна олімпійська кваліфікація Романчука саме на дистанції 400 метрів вільним стилем: на двох попередніх Іграх у 2016 та 2020 роках він у ній не змагався.

Сьогодні Михайло спробує вибороти ліцензію у Париж на дистанції 1500 метрів, а в неділю - на 800 метрів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies