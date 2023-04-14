На Миколаївщині в ДТП загинув батько генерала Марченка
На Миколаївщині в ДТП загинув батько генерала Марченка
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
Росія публікує відео страт українських військовополонених, щоб власні солдати не здавалися в полон, – ГУР
Росія публікує відео страт українських військовополонених, щоб власні солдати не здавалися в полон, – ГУР
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Урятуватися з Маріуполя. Ці рани надто глибокі
Урятуватися з Маріуполя. Ці рани надто глибокі
Цивільна дружина одного з керівників митниці перевезла через кордон $760 тисяч готівкою
Цивільна дружина одного з керівників митниці перевезла через кордон $760 тисяч готівкою
Заарештовано активи екснардепа Вадима Новінського, який підозрюється в пособництві Росії
Заарештовано активи екснардепа Вадима Новінського, який підозрюється в пособництві Росії
ГоловнаСпорт

Україна програла і другий матч Чехії у рамках Кубка Біллі Джин Кінг

Завацька поступилася Крейчиковій.

Україна програла і другий матч Чехії у рамках Кубка Біллі Джин Кінг
Катарина Завацька

У рамках кваліфікації Світового фіналу Кубка Біллі Джин Кінг між збірними України та Чехії відбулася друга зустріч між тенісистками цих країн: Катарина Завацька (WTA 261) проти Барбори Крейчикової (WTA 82).

Матч тривав 1 годину та 45 хвилин і, як і перша зустріч у рамках даної стадії турніру, завершився у двох сетах поразкою українки – 4:6, 3:6.

Чехія повела – 2:0.

Наступна гра відбудеться завтра, 15 квітня. Марта Костюк зіграє із Крейчиковою.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies