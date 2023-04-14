У рамках кваліфікації Світового фіналу Кубка Біллі Джин Кінг між збірними України та Чехії відбулася друга зустріч між тенісистками цих країн: Катарина Завацька (WTA 261) проти Барбори Крейчикової (WTA 82).

Матч тривав 1 годину та 45 хвилин і, як і перша зустріч у рамках даної стадії турніру, завершився у двох сетах поразкою українки – 4:6, 3:6.

Чехія повела – 2:0.

Наступна гра відбудеться завтра, 15 квітня. Марта Костюк зіграє із Крейчиковою.