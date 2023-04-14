Рішення про участь збірної України у відборі на Євро-2024 вирішуватиме УАФ, - заступник міністра спорту України

Заступник міністра молоді та спорту України Матвій Бідний прояснив деталі нового наказу, згідно яким збірним України забороняється змагатися на турнірах, де присутні спортсмени з Росії та Білорусі.

Зокрема, Бідний відповів на запитання щодо участі збірної України з футболу у відборі на Євро-2024.

"Ми бачимо, що майже увесь спортивний світ стоїть на тому, що представники Росії та Білорусі мають бути виключені зі світового спортивного, культурного контексту. І ми не можемо брати участь в заходах, де вони присутні, тим самим толеруючи рішення міжнародних федерацій, яке легітимізує їхнє повернення до великих міжнародних івентів, де вони можуть показувати, що Росія теж є частиною цивілізованого світу, бо ми всі розуміємо, що сьогодні це не так", - заявив Бідний в ефірі "Суспільного" під час телемарафону "Єдині новини". Підписуйтесь на наш Google News

Водночас, заступник міністра зауважив, що рішення про позбавлення федерації статусу "національної" буде прийматися комісією. І наголосив: кожен випадок буде розглядатися окремо.

"Хотів би підкреслити, що рішення прийняте таким чином, що позбавлення федерації статусу "національної" приймається комісією. У цьому випадку воно не спрямоване на те, щоб когось за формальною ознакою позбавити когось чи чогось.

У кожному випадку розглядатиметься позиція федерації, яким чином вона буде відстоювати та захищати інтереси держави у військовий час. По кожному конкретному прикладу будемо розглядати та реагувати окремо", - зауважив Бідний.

"Чи поїдуть наші футболісти на відбір до Євро-2024 чи ні? Основне рішення ухвалюватиме федерація – УАФ. Думаю, що ми маємо достатньо часу, щоб вивірити позиції. Я знаю, що вони (збірні України та Білорусі, - прим. LB.ua) змагатимуться у різних групах і не перетинатимуться безпосередньо в рамках одного заходу. Будемо дивитись.

Я впевнений, що для наших футболістів так само неприпустимо виходити на один майданчик, дивитися в очі і тиснути руки агресору", - підсумував міністр.