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Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики

Турнір проходить у Єревані.

Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики
Каміла Конотоп
Фото: Eurosport

Українка Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики у категорії до 59 кг.

На турнірі, який проходить у столиці Вірменії Єревані, 22-річна харків'янка встановила новий рекорд Європи у ривку, піднявши вагу 106 кг. Рекордним також став її результат у поштовху - 129 кг.

Звичайно, рекордним став і результат у сумі двоборства - 235 кг.

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Додамо, що три бронзові медалі у цій ваговій категорії виборола ще одна українка Надія Шпилька. Вона взяла вагу 93 кг у ривку та 114 кг у поштовху із загальним результатом у сумі 207 кг.

Чемпіонат Європи-2023 з важкої атлетики. Жінки. 59 кг.

  1. Каміла Конотоп (Україна) - 235 кг
  2. Ніна Стеркс (Бельгія) - 209 кг
  3. Надія Шпилька (Україна) - 207 кг.

Зазначимо, що всього в Єревані українська збірна виборола наразі 11 медалей. Раніше дві бронзи здобула Ангеліна Ломачинська, а також три срібні нагороди на рахунку Світлани Самуляк.

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