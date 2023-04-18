Два мегабої за участі Усика, Ф'юрі, Джошуа та Вайлдера хочуть провести в рамках одного вечора боксу

Поєдинки між чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні за версіями WBO, WBA, IBO, IBF і The Ring Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та володарем титулу WBC Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 KO), а також між двома колишніми чемпіонами Ентоні Джошуа (25-3, 22 KO) та Деонтеєм Вайлдером можуть провести в один вечір боксу.

Про такі наміри заявив промоутер Джошуа Едді Гірн. Підписуйтесь на наш Youtube канал

За словами британського бізнесмена, за організацію такого магафайту спонсори з Близького Сходу готові викласти 400 млн. доларів.

"Є розмови про те, що деякі люди хотіли б провести бої Тайсона Ф'юрі проти Олександра Усика та Ентоні Джошуа проти Деонтея Вайлдера в рамках одного вечора боксу.

Це коштуватиме багато грошей, але буде епічно. Ми проведемо обговорення з цього приводу", - сказав Гірн у коментарі iFL TV.