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IIHF не збирається повертати Росію у хокей

Це також стосується Білорусі.

IIHF не збирається повертати Росію у хокей
Люк Тардіф
Фото: EPA/UPG

Росія та Білорусь не будуть допущені до участі у турнірах Міжнародної федерації хокею з шайбою (IIHF), доки триває війна в Україні, заявив президент організації Люк Тардіф.

Оскільки обом країнам вже заборонено брати участь у змаганнях IIHF до 2024 року, Тардіф заявив, що рішення про допуск двох країн до змагань 2025 року буде ухвалено у березні 2024 року.

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"Я сподіваюся, що Росія та Білорусь незабаром повернуться, бо це означатиме одне – війна закінчилася. Зараз ми маємо питання безпеки для фанів, для команд. І ніхто не знає, скільки це триватиме.

Я розумію, що це політичне питання. Але я, як президент федерації, маю захищати наші турніри", – цетує Тардіфа espn.com.

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