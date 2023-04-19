Кабмін ухвалив позбавляти статусу "національної" федерації, спортсмени якої беруть участь у турнірах із росіянами та білорусами

В уряді документально оформили те, що раніше лише декларували.

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про позбавлення спортивної федерації статусу національної, якщо її спортсмени братимуть участь у змаганнях, на які допущені росіяни та білоруси, повідомляється на офіційному сайті уряду.

Кабмін вніс відповідні зміни до "Положення про надання на конкурсній основі спортивної федерації статусу національної та позбавлення такого статусу".

"Постановою, зокрема, передбачається можливість позбавлення всеукраїнської спортивної федерації статусу національної у разі участі спортсменів, що є членами відповідних спортивних федерацій, у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з російської федерації та республіки Білорусь", - зазначається в комюніке.