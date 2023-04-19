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Кабмін ухвалив позбавляти статусу "національної" федерації, спортсмени якої беруть участь у турнірах із росіянами та білорусами

В уряді документально оформили те, що раніше лише декларували.

Кабмін ухвалив позбавляти статусу "національної" федерації, спортсмени якої беруть участь у турнірах із росіянами та білорусами
Фото: Слово і діло

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про позбавлення спортивної федерації статусу національної, якщо її спортсмени братимуть участь у змаганнях, на які допущені росіяни та білоруси, повідомляється на офіційному сайті уряду.

Кабмін вніс відповідні зміни до "Положення про надання на конкурсній основі спортивної федерації статусу національної та позбавлення такого статусу".

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"Постановою, зокрема, передбачається можливість позбавлення всеукраїнської спортивної федерації статусу національної у разі участі спортсменів, що є членами відповідних спортивних федерацій, у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з російської федерації та республіки Білорусь", - зазначається в комюніке.

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