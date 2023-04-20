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Чоловіча збірна України з вільної боротьби завершила чемпіонат Європи у топ-6 медального заліку

На рахунку українських "вільників" 3 медалі.

Чоловіча збірна України з вільної боротьби завершила чемпіонат Європи у топ-6 медального заліку
Василь Михайлов
Фото: wrestlingua.com

У столиці Хорватії Загребі триває чемпіонат Європи з боротьби.

Проте програму турніру з вільної боротьби серед чоловіків вже вичерпано. В активі нашої команди 3 медалі – "золото" у Василя Михайлова (до 79 кг), бронзові медалі у Еріка Арушаняна (до 65 кг) та Ігоря Никифорука (до 70 кг).

Таким чином, підопічні Володимира Євонова увійшли до топ-6 медального заліку чемпіонату Європи.

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Загалом у змаганні з вільної боротьби було розіграно 10 комплектів нагород. Стільки ж буде розіграно у греко-римській боротьбі та жіночій вільній боротьбі.

Медальний залік:

  1. Азербайджан – 2 золоті/ 2 срібні/ 2 бронзові/ 6 всього
  2. Туреччина – 2/1/3/6
  3. Вірменія – 2/0/0/2
  4. Грузія – 1/1/4/6
  5. Греція – 1/1/0/2
  6. Україна – 1/0/2/3.
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