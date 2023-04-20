Чоловіча збірна України з вільної боротьби завершила чемпіонат Європи у топ-6 медального заліку

У столиці Хорватії Загребі триває чемпіонат Європи з боротьби.

Проте програму турніру з вільної боротьби серед чоловіків вже вичерпано. В активі нашої команди 3 медалі – "золото" у Василя Михайлова (до 79 кг), бронзові медалі у Еріка Арушаняна (до 65 кг) та Ігоря Никифорука (до 70 кг).

Таким чином, підопічні Володимира Євонова увійшли до топ-6 медального заліку чемпіонату Європи.

Загалом у змаганні з вільної боротьби було розіграно 10 комплектів нагород. Стільки ж буде розіграно у греко-римській боротьбі та жіночій вільній боротьбі.

Медальний залік: