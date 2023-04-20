Чоловіча збірна України з вільної боротьби завершила чемпіонат Європи у топ-6 медального заліку

У столиці Хорватії Загребі триває чемпіонат Європи з боротьби.
Проте програму турніру з вільної боротьби серед чоловіків вже вичерпано. В активі нашої команди 3 медалі – "золото" у Василя Михайлова (до 79 кг), бронзові медалі у Еріка Арушаняна (до 65 кг) та Ігоря Никифорука (до 70 кг).
Таким чином, підопічні Володимира Євонова увійшли до топ-6 медального заліку чемпіонату Європи.
Загалом у змаганні з вільної боротьби було розіграно 10 комплектів нагород. Стільки ж буде розіграно у греко-римській боротьбі та жіночій вільній боротьбі.
Медальний залік:
- Азербайджан – 2 золоті/ 2 срібні/ 2 бронзові/ 6 всього
- Туреччина – 2/1/3/6
- Вірменія – 2/0/0/2
- Грузія – 1/1/4/6
- Греція – 1/1/0/2
- Україна – 1/0/2/3.