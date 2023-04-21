Усі три українки програли свої фінали на чемпіонаті Європи з боротьби

У столиці Хорватії Загребі на чемпіонаті Європи з боротьби пройшли фінальні сутички в жіночій вільній боротьби за участі українок.
В фінальній сутичці у ваговій категорії до 50 кг чемпіонка Європи-2019 року Оксана Лівач програла 8-разовій чемпіонці Європи, азербайджанці українського походження Марії Стадник.
У ваговій категорії до 59 кг триразова чемпіонка Європи Юлія Ткач-Остапчук поступилася суперниці з Молдови Анастасії Нікітіній.
Також віцечемпіонкою Європи стала Алла Бєлінська. Українка у ваговій категорії до 68 кг поступилася у фіналі Юліані Яневій з Болгарії.
⚡️🇺🇦🤼Три срібні нагороди вибороли українські борчині у п’ятий день чемпіонату Європи у хорватському Загребі.— НОК України (@OlympicUA) April 20, 2023
🥈Оксана Лівач (до 50 кг)
🥈Юлія Ткач-Остапчук (до 59 кг)
🥈Алла Белінська (до 68 кг)
📷 United World Wrestling #НОК #Україна #УкраїнськийСпорт #Ukraine pic.twitter.com/xPJVXQqHf3
Нагадаємо, єдину золоту медаль цього ЧЄ у копилку української команди приніс борец також вільного стилю Василь Михайлов.