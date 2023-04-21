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Усі три українки програли свої фінали на чемпіонаті Європи з боротьби

Україна, як і раніше, залишається з одним "золотом".

Усі три українки програли свої фінали на чемпіонаті Європи з боротьби
Оксана Лівач
Фото: НОК України

У столиці Хорватії Загребі на чемпіонаті Європи з боротьби пройшли фінальні сутички в жіночій вільній боротьби за участі українок.

В фінальній сутичці у ваговій категорії до 50 кг чемпіонка Європи-2019 року Оксана Лівач програла 8-разовій чемпіонці Європи, азербайджанці українського походження Марії Стадник.

У ваговій категорії до 59 кг триразова чемпіонка Європи Юлія Ткач-Остапчук поступилася суперниці з Молдови Анастасії Нікітіній.

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Також віцечемпіонкою Європи стала Алла Бєлінська. Українка у ваговій категорії до 68 кг поступилася у фіналі Юліані Яневій з Болгарії.

Нагадаємо, єдину золоту медаль цього ЧЄ у копилку української команди приніс борец також вільного стилю Василь Михайлов.

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