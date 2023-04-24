Міністерство культури створило комісію з перевірки Почаївської лаври, – Ткаченко
Міністерство культури створило комісію з перевірки Почаївської лаври, – Ткаченко
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Рейтинг найбільших Twitter-амбасадорів України. Хто з нардепів очолив його?
Рейтинг найбільших Twitter-амбасадорів України. Хто з нардепів очолив його?
За минулу добу знищили ЗСУ ще 690 російських окупантів
За минулу добу знищили ЗСУ ще 690 російських окупантів
Українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині, а ворог перейшов в оборону, - ISW
Українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині, а ворог перейшов в оборону, - ISW
80 європарламентарів просять французьке МЗС оголосити китайського посла персоною нон грата
80 європарламентарів просять французьке МЗС оголосити китайського посла персоною нон грата
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
SpaceX відмовилася від коштів Пентагону на Starlink в Україні, − Маск
SpaceX відмовилася від коштів Пентагону на Starlink в Україні, − Маск
Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову (оновлено)
Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову (оновлено)
ГоловнаСпорт

Костюк обновила власний рейтіиговий рекорд

Марта вже 36-а ракетка світу.

Костюк обновила власний рейтіиговий рекорд
Марта Костюк
Фото: EPA/UPG

Жіноча тенісна асоціація (WTA) поновила свій рейтинг.

У першій десятці світового рейтингу ситуація не змінилася – польська тенісистка Іга Швьонтек продовжує міцно сидіти на Олімпі.

Щодо українок, то Ангеліна Калініна продовжує залишатися першою ракеткою країни (WTA, 34), але до неї ще на одну позицію наблизилася Марта Костюк, і їх зараз поділяють лише дві позиції.

Зазначимо, що Марта поновила свій особистий рекорд.

Підписуйтесь на наш Google News

Продовжують серйозно прогресувати Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова, до них приєдналася і Анастасія Соболєва.

Експерша ракетка України Еліна Світоліна трохи піднялася.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies