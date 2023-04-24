Костюк обновила власний рейтіиговий рекорд

Жіноча тенісна асоціація (WTA) поновила свій рейтинг.

У першій десятці світового рейтингу ситуація не змінилася – польська тенісистка Іга Швьонтек продовжує міцно сидіти на Олімпі.

Щодо українок, то Ангеліна Калініна продовжує залишатися першою ракеткою країни (WTA, 34), але до неї ще на одну позицію наблизилася Марта Костюк, і їх зараз поділяють лише дві позиції.

Зазначимо, що Марта поновила свій особистий рекорд.

Продовжують серйозно прогресувати Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова, до них приєдналася і Анастасія Соболєва.

Експерша ракетка України Еліна Світоліна трохи піднялася.