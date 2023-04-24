Українець став найвіковішим професійним футболістом в історії

Президент "Реал Фарми" Микола Лиховидов оновив рекорд найстарішого футболіста світу.
Лиховидов вийшов на поле у матчі Другої ліги проти "Металурга-2" (1:1) у віці 57 років та 85 днів, тим самим поставивши новий рекорд.
Відзначимо, раніше гравець португальської команди з другої ліги Кадзу Міура дебютував за клуб у віці 56 років та 56 днів.
🇵🇹 This weekend, Kazu Miura debuted for Portuguese 2nd-tier team Oliveirense aged 56 years & 56 days!— The Sweeper (@SweeperPod) April 23, 2023
But he is not the oldest player to play professionally in Europe this season: Mykola Lykhovydov played for 3rd-tier Ukrainian side Real Pharma aged 57y & 85d this month. pic.twitter.com/mc78Syqnvb