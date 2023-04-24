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Українець став найвіковішим професійним футболістом в історії

Микола Ліховідів оновив рекорд.

Українець став найвіковішим професійним футболістом в історії
Микола Лиховидов
Фото: real-farma.com.ua

Президент "Реал Фарми" Микола Лиховидов оновив рекорд найстарішого футболіста світу.

Лиховидов вийшов на поле у матчі Другої ліги проти "Металурга-2" (1:1) у віці 57 років та 85 днів, тим самим поставивши новий рекорд.

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Відзначимо, раніше гравець португальської команди з другої ліги Кадзу Міура дебютував за клуб у віці 56 років та 56 днів.

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