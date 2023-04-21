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Швейцарія відривається від України у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Цьому сприяла вдала гра "Базеля" у Лізі Конференцій.

Швейцарія відривається від України у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Фото: EPA/UPG

Напередодні завершилася стадія чвертьфіналів футбольних єврокубків, за результатами яких відбулися незначні зміни у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Зокрема, за рахунок успішної гри "Базеля" в Лізі Конференцій (за сумою двох матчів було вибито французьку "Ніццу" – 2:2, 2:1), Швейцарія, яка йде на 13-й позиції у 5-річному рейтингу, збільшила відрив від України до 1.675 бала.

Зазначимо, що Україна зберегла представництво у 5 команд від країни у єврокубках сезону 2024/25, причому 2 клуби братимуть участь у Лізі чемпіонів (обидва – у кваліфікації).

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Якщо дивитися на сезон далі, то Україна в рейтингу-2024 посідає також 14-те місце.

Поточний рейтинг (впливає на розподіл путівок у сезоні 2024/25).

Таблиця коефіцієнтів УЄФА 2024 (впливає на розподіл путівок у сезоні 2025/26).

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