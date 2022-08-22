Після поразки від українця британець довго не міг заспокоїтися.

Напередодні в Саудівській Аравії в Джидді на арені Super Dome відбувся вечір боксу від промоутерської компанії Matchroom Boxing, де головним поєдинком був реванш між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком (20-0, 13 KO) і Ентоні Джошуа (25-3, 22 KO) .

Переможцем бою став український боксер, якому присудили перемогу рішенням суддів - 115:113, 113:115, 116:112.

Відразу після оголошення рішення суддів 32-річний британський боксер продемонстрував бурхливу реакцію.

Спочатку Джошуа зі злості викинув на канвас пояси, які йому не належали.

Потім Ентоні намагався вирватися з оточення своєї команди, щоб піти в підтрибунне приміщення, що йому вдалося. Однак потім він передумав і повернувся на ринг, щоб поговорити з Усиком.

"Ти не виграв цей бій!", - заявив розпалений британець.

Потім Ентоні взяв мікрофон і затягнув 4-хвилинний спіч, використовуючи нецензурну лексику..

Апофеозом цього всього була пресконференція Джошуа не зміг стримати емоцій та розплакався.

"Сьогодні ввечері в моїх обладунках з'явилася невелика тріщина, і ви побачили, як я через це засмутився. Дуже важко сказати, чи пишаюся я собою. Я нічого не відчуваю. Я засмучений", - сказав британець.