Україна привезла 31 медаль з Чемпіонату Європи з важкої атлетики

Українська збірна показала відмінний результат на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 15 та до 17 років, завоювавши 31 медаль різних ґатунків та виборовши звання чемпіонів Європи.

У змаганнях, що проходили у місті Рашин (Польща) 10-17 серпня, брали участь спортсмени із 33 країн світу. Україну представив 31 спортсмен: семеро дівчат у віковій групі до 15 років, четверо - до 17 років, 10 юнаків до 15 років і 10 - до 17 років.

У командному заліку наша збірна зайняла:

1 місце - юнаки до 15 років;

2 місце - юнаки до 17 років;

3 місце - дівчата до 15 років.

“Результати збірної надихають та у ці нелегкі часи підсилюють віру у наші сили. Попри всі складнощі українські спортсмени не переривають тренувальний процес, продовжують працювати та досягати успіхів на міжнародній арені. Надзвичайно важливо, що Україна навіть таким чином демонструє сьогодні світу всю свою міць та незламність, абсолютно у всіх напрямках!”, - зазначив президент Федерації важкої атлетики України Олександр Герега.

Першу нагороду українській збірній символічно принесла Софія Наумова. Окупанти знищили її будинок та всі нагороди, але вона почала новий відлік своїх здобутків на славу українського спорту! Софія виборола три нагороди у складній та видовищній боротьбі серед дівчат до 17 років у ваговій категорії до 40 кг: золото в ривку (49 кг), срібло в поштовху (58 кг) та срібло в сумі двоборства з результатом 107 кг.

Софія Наумова

Неймовірними результатами відзначилася й Аліна Дадерко. Вона стала чемпіонкою Європи серед дівчат до 15 років у ваговій категорії до 55 кг. Спортсменка виборола три медалі континентальної першості: золото в ривку, срібло в поштовху та золото в сумі двоборства. Анна Король серед дівчат до 15 років виборола срібло в ривку, бронзу в поштовху та бронзу в сумі двоборства у ваговій категорії до 71 кг.

Чемпіонкою Європи з важкої атлетики стала українка Софія Козак! У ваговій категорії до 76 кг серед дівчат до 15 років вона впевнено здобула перемогу та виборола золоту медаль в ривку, поштовху та ще одне золото в сумі двоборств

Олександра Чмух серед дівчат до 15 років у ваговій категорії до 59 кг здобула бронзову та срібну медалі, показавши результат в сумі двоборства 155 кг (ривок - 72 кг, поштовх - 83 кг).

Чудовими здобутками відзначилася і чоловіча збірна! Серед юнаків до 17 років у ваговій категорії до 73 кг Максим Демчишин виборов бронзові медалі в сумі двоборства, в ривку та поштовху, Віталій Дадерко отримав срібну медаль в ривку, а Іван Калин у важкій боротьбі здобув бронзу в сумі двоборства та в поштовху у ваговій категорії до 73 кг.

У ваговій категорії до 81 кг Валентин Курдибаха здобув золоті медалі в сумі двоборства, ривку та поштовху. В'ячеслав Ктітарев - срібло в ривку та бронзу в сумі двоборства, а Гліб Березін - срібло в поштовху.

У ваговій категорії до 96 кг срібну медаль в ривку виборов Андрій Боровський. А Владислав Голованов здобув срібні медалі в сумі двоборства, ривку та в поштовху у ваговій категорії +102 кг серед юнаків до 15 років. Новосад Михайло став срібним призером у ривку у ваговій категорії до 55 кг серед юнаків до 15 років.