Людмила Кіченок пробилася до чвертьфіналу мастерсу в Цинциннаті

Українка продовжує перемагати в тандемі з Оленою Остапенко.

У 1/8 фіналу парного хардового турніру серії WTA 1000 у Цинциннаті (США) українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з Оленою Остапенко (Латвія) обіграла Луцію Градецьку (Чехія) та Сану Мірзу (Індія) - 6:2, 6:4.

За право зіграти в півфіналі інтернаціональний дует посперечається з Анною Даніліною (Казахстан) та Беатріс Хаддад Майєю (Бразилія). Матч відбудеться 20 серпня.

Додамо, що Людмила Кіченок - остання з українок, яка продовжує боротьбу у Мейсоні на хардових кортах місцевого комплексу Lindner Family Tennis Center.