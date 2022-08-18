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У Верховну Раду подали звернення про позбавлення мандата Григорія Суркіса

За повідомленням декількох джерел колишній віцепрезидент УЄФА перебуває в Монако. 

У Верховну Раду подали звернення про позбавлення мандата Григорія Суркіса
Григорій Суркіс
Фото: skelet-info.org

Народний депутат від "Слуги народу" Мар'яна Безугла у своєму Facebook повідомила про те, що подала до Верховної Ради звернення про позбавлення мандатів для трьох депутатів.

Серед них Григорій Суркіс, колишній віцепрезидент УЄФА, експрезидент Федерації футболу України і брат власника "Динамо" Ігоря Суркіса.

"У мене теж питання, чому "Батальйон "МОНАКО" досі у Верховній Раді України.

Подаю звернення про порушення дисципліни і норм депутатської етики, не дотриманні присяги, а також про дострокове припинення повноважень народних депутатів України Вадима Столара, Ігоря Абрамовича і Григорія Суркіса. Запрошую і закликаю всіх колег до підписання", - зокрема написала Безугла.

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