Перед киянами на обрії замаячила група Ліги Європи.

У польському Лодзі "Динамо" в рамках першого матчу плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів приймало "Бенфіку" та зазнало поразки – 0:2.

Рахунок було відкрито вже на 9-й хвилині – удар Жилберту в ближню "дев'ятку" Георгій Бущан відбити був безсилий – 0:1.

А на 37-й хвилині капітан "Динамо" у цьому матчі (за відсутності дискваліфікованого Сергія Сидорчука) Віктор Циганков припустився дитячої і, як виявилося, фатальної помилки, віддавши передачу на 30 метрів з флангу через центр. М'яч перехопили португальці та Гонсалу Рамуш спокійно "розстріляв" Бущана – 0:2.

У другій половині зустрічі і господарі, і гості мали змогу забити, але рахунок першого тайму встояв.

Через тиждень у Лісабоні відбудеться матч у відповідь; шанси на прохід у груповий етап ЛЧ у киян – невеликі. І навпаки – так само зростають їхні шанси на продовження єврокампанії на груповій стадії Ліги Європи.

Огляд матчу "Динамо" - "Бенфіка".

Нагадаємо, що сьогодні в рамках плей-оф кваліфікації Ліги Європи "Дніпро-1" зустрінеться із кіпрським АЕКом із міста Ларнака. Стартовий свисток пролунає о 21.00.

Переможець цього двобою потрапить до групового етапу турніру.