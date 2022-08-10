"Динамо" і Циганков стали авторами українського рекорду в єврокубках

Напередодні київське "Динамо" завдяки голу Віктора Циганкова у другому екстратаймі здобуло перемогу над австрійським "Штурмом" у рамках матчу-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів – 2:1.

Таким чином, "Динамо" загалом і Циганков зокрема стали авторами найповільнішої вольової перемоги українських клубів у єврокубках. Пропустивши в Граці на 27-й хвилині, кияни забили переможний м'яч на 112-й - щоб вийти вперед, їм знадобилося 85 хвилин.

Колишній рекорд, що належав "Шахтарю", встановленому 15 років тому також у протистоянні з австрійським клубом – "Зальцбургом", було перекрито на 11 хвилин.